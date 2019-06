Mägede hääl avalikustas ajakava

Festivaliala avatakse laupäeval, 29. juunil kell 14, esimesteks esinejateks Kohtla-Nõmme noortebändi konkursi võitjast punkrocki kamp Suur Vanker ja Sillamäe funk-bändi Smoke'N'Smile DJ Simonred. Tänavuse Mägede Hääle ligi 40 artisti ja DJ-d esinevad neljal laval, milleks on suures tsirkusetelgis asuv pealava Kohtla-Raju, uut skeitparki sisse õnnistav Rulapargi lava, peosarja Tjuun In staap Katlamaja ning veidramaid võnkeid väljutav Kaevuripuhvet.

Kuni pühapäeva, 30. juuni hommikutundideni kestva muusikaprogrammi väliskülalisteks on Ühendkuningriigi technoduo Rezzett, Ukraina surfiroki bänd Chillera ja Venemaa d’n’b produtsent Electrosoul System. Kodumaise valiku seas on Anna Kaneelina hingeavardav Americana noir, Mart Avi žanriülene tulevikumuusika, YASMYNi & Mick Mooni ajastukohane r&b ja träpi sulam, Doktor Normali filtreerimata retroräpp ning Eesti alternatiivmuusika väljadele hiljuti ilmunud superkombod Diversicolor ja Seltskond Pargis.

Festivali toimumispaik Eesti Kaevandusmuuseum on oma valdkonnas üks ainulaadsemaid muuseumikomplekse mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas. 2001. aastal suletud Kohtla kaevanduse alale rajatud muuseum kätkeb tänaseks kogu Eesti põlevkivi kaevandamise ajalugu, mis sai Kohtla-Nõmmel tööstuslikult alguse 1937. aastal. Lisainfo: kaevandusmuuseum.ee

Et head muusikat saaks ka koju kaasa viia, on festivalil kohal plaadipood Biit Me.