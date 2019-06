Galerii: nõnda avati Fotografiska Tallinn

Koos maailmatasemel fotograafide võrgustikuga on Fotografiska Stockholm korraldanud üle 190 näituse, kus on olnud esindatud nii oma ala tipptegijad nagu Annie Leibovitz, David La Chapelle, Irving Penn, Helmut Newton, Sarah Moon, Nick Brandt ja Andres Serrano kui ka uued tärkavad anded fotokunsti maailmas. Fotografiska on ajalooliselt tegutsenud mõjutajana, mängides ühiskonnas aktiivset rolli ja tõstatades vastuolulisi küsimusi.