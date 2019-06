Tartu Kunstimajas avatakse Madara Lazdiņa isikunäitus.

Kunstnik kasutab heli ja selle füüsikalisi omadusi kirjeldamaks meie suhet keskkonda, ühiskonda ja meie endi sisemisse maailma. Abstraktne maalilaad on kombineeritud detailsete joonistustega, monokroomsus vastandub eredate värvidega. Kõige meid ümbritseva kaja on kohal meie arusaamades ja maailmavaates ning see võimaldab meil näha asju erinevate vaatenurkade alt.