Tampere Majas avatakse Miina Laine monotüüpiate näitus

Miina Laine on sündinud 1975 aastal Turus. Ta on lõpetanud kunstiõpingud Lapimaa ülikoolis ning õppinud ka Westminsteri ülikoolis. Ta on korraldanud mitmeid näitusi nii Soomes kui välismaal.

Monotüüpia tehnikaga suudab ta peenel viisil väljendada liikumist, see võimaldab ühendada ka ekspressiivse maalimisstiili ja traditsioonilise trükimeetodi. „Üks tõmmis on aluseks järgmisele, nii moodustub teoste sari“, ütleb kunstnik. „Esimese tõmmise kuma on võimalik näha ka ülejäänutes tõmmistes.“ „Tihti on mu tööd seoses teatud projektiga. Aeg ja koht määravad tulemuse. Koha tunnetus on lähtekoht ja kogemused ning mälestused kanduvad stuudios üle mu teostesse. Mitmed asjad, nagu enda meeleolu, mu ümber olevad inimesed ja elu üldiselt mõjutavad tulemust. Ma olen väga sissevõetud liikumise ja elu rütmide esitamisest“