Filmiarvustus: natuke biitleid, romantikat ja nalja

Mida oodata Oscari võitnud režissöörilt, kes on lavastanud «Rentslimiljonäri» ja «Trainspottingu», ning Oscari nominatsiooniga stsenaristilt, kes on kirjutanud käsikirja filmidele «Neli pulma ja üks matus», «Armastus on see» või «Notting Hill»? Neist kolme viimast armastatakse väga või vihatakse tuliselt.

Kahtlemata midagi erilist. Vähemalt mõnda naerukrampi, miks mitte liigutuspisarat.

Siiski, midagi enneolematult erilist selles filmis ei juhtu. Jah, kõike selles filmikokteilis nagu on: biitlite suuri hitte, muusikaäri pinnapealset köögipoolt, päris vaimukat teksti, muinasjuttu, õhus hõljub ka armastust ja isegi nooremat naissugu hurmav Briti laulik, superstaar Ed Sheeran on mängu toodud...

Kuid ikkagi jääks segujoogi maitses justkui midagi puudu. Ehk on selles liiga palju komponente korraga, võib-olla on liiga magus? Ning kui kõnelda kokteiliilma keeles, siis ehk on ka joogi pikenduseks lisatud lahjemat kraami ülemäära ehk viisteist minutit liiga palju.

Teisalt, ega ühele vihmasesse suveõhtusse suurepäraselt sobivale komöödiale ei saagi kergust või suhkrusust ette heita. Meeli igatahes liialt kurnama ei pea. Pealegi on intriig, mille ümber kogu lõbus linalugu keerleb, päris originaalne: pärast 12-sekundilist ülemaailmset elektrikatkestust ja jalgrattaavariid ärkab peategelane, keskpärane laulukirjutaja ja hulgilaos leiba teeniv muusik Jack Malik maailmas, kus tema on ainus, kes mäletab The Beatlesit. «Yesterday», «Let it be», «All you need is love», «Yellow submarine» ja nii edasi – popmuusika ajalugu oleks nende lauludeta keeruline ette kujutada.