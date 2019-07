Vanamoodsana sündinud, ent igavesti moodne?

Kuna Creedence Clearwater Revivali (CCR) esimene album ilmus alles 1968. aastal, võib see vastus tunduda natuke anakronistlik – The Beatles ja The Rolling Stones näivad nendega võrreldes vanemad ja kuulsamad, ning seega ka justkui olulisemad ja tähelepanuväärsemad, täiesti teisest põlvkonnast ning kaalukategooriast.

Ent tegelikult loodi CCRi otsese eelkäija The Golliwogsi otsene eelkäija – The Blue Velvets, mis sisaldas kõiki CCRi hilisemaid liikmeid – juba 1959. aastal. Ning seega on CCR nendega formaalselt võttes umbes sama vana, lihtsalt nende küpsemine ja kerkimine, mis kasutas sama pärmi – USA mustanahaliste viljeletud rhythm and blues’i ning rock and roll’i –, võttis kauem aega. Kriidentsitest kujunes kuuekümnendate lõpus ameeriklaste vastus briti roki invasioonile.