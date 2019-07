Eesti film pälvis Karlovy Vary’s Grad Prix

Dokumentaalfilm «Surematu» näitab, kuidas tänapäeva Venemaal «toodetakse» kodanikke, kelle ülimaks eesmärgiks on anda oma elu isamaa eest ja saavutada seeläbi surematus. Dokumentaal on filmitud polaaröö ja käreda pakase tingimustes, ühes Kaug-Põhja tööstuslinnas, mis on välja kasvanud GULAGi laagrisüsteemist.