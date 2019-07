Rockiklubis Tapper kuuleb vanakooli raskemetalli

Pärast kümne aastast vaheaega on bändi ridades tagasi kitarrist Pepper Keenan, kes on andnud lubaduse, et bändi kõlapildis on säilinud vana hea Corrosion of Conformity ning bänd on oma parimas elemendis ja puhtaimas helis.

Corrosion of Conformity on 1982. aastal Põhja-Carolina's alguse saanud heavy metali bänd, mis on oma tooni seganud tugevaid bluusi- ja psühhedeelse rocki mõjutusi.

«No Cross No Crown» on Corrosion of Conformity kümnes album, mis ilmus selle aasta jaanuaris ning jõudis USA Billboardi edetabelis 67. kohale. See on bändi esimene album rohkem kui dekaadi järel, kus on esindatud kogu originaalne koosseis.