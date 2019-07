Kesööpäikese painav valgus

«Jaanipäeva» ristimine õudusfilmiks on tegelikult eksitav: vastupidiselt sünopsisele on see väga kaugel mingist madalaeelarvelisest Blumhouse’i rapperist, kus kamp Ameerika noorukeid iidse kurjuse poolt ribadeks kistakse. Siiski ei ole see mingi helge vaatamine, hoolimata kogu filmi kestel säravast suvepäikesest sukeldub Aster toksilise inimsuhte süngetesse sügavikesse.