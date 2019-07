Tiibu lehvitavad kummitused ja sillerdavad maskid. Mis salapärast riitust siin küll peetakse? «Valged daamid» – see on Aldo Järvsoo õhkkerged läbipaistvad pulmakleidid ja Tanel Veenre rituaalsed kroonid ja maskid, kahe armastajast kunstniku ühisnäitus kroonimaks 25 aasta pikkust koos loomist. Kõik see tõenäoliselt Eesti tuntuimas kummituslinnas Haapsalus, kus askeldab ringi kuulsaim glamuuritont Valge Daam. Kõlab kõhedalt? Kaunilt? Mõlemat saab! Lisaks piiramatut edasimõtlemise ja unistamise ruumi.