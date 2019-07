Vargamäel esietendub Paida teatri suvelavastus

Paide Teater toob teatri esimese hooaja lõpus Vargamäe heinamaal lavale oma viienda lavastuse. Paide Teatri mehed Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk ja Joosep Uus ning Peeter Volkonski, näitlejannad Maarja Mitt ja Ilo-Ann Saarepera (Ugala) toovad kaheteistkümnel suveõhtul kokku ligemale pool tuhat inimest, olgu nad Oru või Mäe talust, eestlased või lätlased, järvakad, kihnlased või maailmakodanikud, ammused tuttavad või need, kellega pole veel jõudnud tuttavaks saada.

«Me lähtume selle lavastuse mõtte loomisel Tammsaare viimasest romaanist «Põrgupõhja uus vanapagan», aga ennekõike räägib see kokkutulemisest. Lavastuses tegeleme nende põhisündmustega elus, mis meid kokku toovad – pulmad, juubelid ja matused,» kommenteeris «Eesti jumalate" lavastaja Jan Teevet lavastust. See kokku tulemine Vargamäe heinamaal on korraga lihtne ja ülev, täpselt nagu päikeseloojang, mis lõpetab päeva.