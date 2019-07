Elamata elu magusvalus poeesia

Heli Lääts laulis kunagi, et me kõik saame murelipuudeks. Ilmselt nii ongi, see on me saatus. Aga üksikud meist saavad müütideks. Isiklik müüt on inimese pilet sümboolsele surematusele. Liigikaaslaste kollektiivne mälu on soe ja suhteliselt glamuurne koht, kus igavikku veeta. See paik asub moraalses mõttes teispool head ja kurja, seal on sõbralikult koos diktaatorid ja dissidendid, pühakud ja massimõrvarid.