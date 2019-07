Vabal Laval etendub Jaapani lavastaja «Seitse surmapattu»

«Seitse surmapattu» on Bertolt Brechti samanimelise lauludega balleti adaptatsioon. Anna reisib läbi seitsme linna ning naaseb koju ilma, et alistuks seitsmele surmapatule – laiskusele, uhkusele, vihale, alpusele, lihahimule, ahnusele ja kadedusele. See didaktiline lugu kujutab endast kapitalistlikule ühiskonnale omase paradoksi teravat kriitikat.