Kalana Saund: festival, mis pole tüütu

Üldiselt reklaamitakse linnast väljas toimuvaid festivale kui atmosfääri- ja suhtluskohti, aga Kalana line-up võimaldas sinna ka ainult muusika pärast minna. Röövel Ööbiku elektrooniline inkarnatsioon Una Bomba uue kavaga, Music for Your Plants, Tapes, Huerco S, Lil Pidu jne. Lisaks terve hulk mitmesugustele artistidele (Masters At Work, Uku ja Marju Kuut, James Last, Sonic Youth, Frank Zappa, Lonnie Liston Smith jne) pühendatud spetsiaal-DJ-sette. Esimesed kaks aastat toimus festival Hiiumaa lääneosas asuvas Kalanas, nüüd aga teist aasta lõunaosas Sõru sadamas.