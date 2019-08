Maailmakuulus Rascher Saxophone Quartet tähistab Erkki-Sven Tüüri 60. juubelit

Esmakordselt Hiiumaad külastavat saksofonikvartetti Raschér Saxophone Quartet on Austria ajaleht «Wiener Zeitung» nimetanud «saksofonide kroonimata kuningaks». Saksa ajaleht «Die Welt» on arvamusel, et Raschér Saxophone Quartet saaks kindlasti kuldmedali, kui puhkpillimuusika virtuoossuse hindamiseks korraldataks olümpiamänge.

1969. aastal Ameerika Ühendriikides asutatud ansambel on aegade jooksul inspireerinud üle 350 helilooja kirjutama ja pühendama teoseid sellele esmaklassilisele kooslusele. Raschér Saxophone Quartet on alates oma asutamisest 1969. aastal esinenud pidevalt mainekates kontserdisaalides nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerikas.

Ansambel kannab edasi traditsioone, mida 1930ndatel juurutas klassikalise saksofono pioneer, ansambli asutaja Sigurd Raschér, kes inspireeris paljusid heliloojaid talle muusikat kirjutama.

Kvartett on saanud kutseid maailma juhtivatelt orkestritelt, nagu Leipzigi Gewandhausi orkester, Dresdeni Staatskappelle, Baieri Raadio orkester, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra de Paris, Helsingi Filharmooniaorkester, Haagi Residentie-orkester, Berliini Sümfooniaorkester jpt. Palju heliloojad on lummatud Raschér kvarteti ja orkestri kooslusest, mille tulemusel on sündinud üle 40 uue teose.

Peale selle on kvartett esinenud koos paljude instrumentalistide ja lauljatega, samuti kooridega, nagu The London Voices, BBC Singers, Lääne-Saksa Raadio koor, RIAS Kammerkoor, Islandi Rahvuslik Katedraalikoori ja Madalmaade Kammerkoor.

Eesti tippkammerkooriga Collegium Musicale tegi kvartett esimest korda koostööd 2017. aastal, mil Tallinnas ja Tartus kõlas nende ühises esituses Eesti esiettekandena Lera Auerbachi «72 inglit». Tänavusel Pühalepa muusikafestivalil tuleb üheskoos ettekandele Erkki-Sven Tüüri «Meditatio» ja Tõnu Kõrvitsa «Hümndi Läänerannikult», kusjuures «Meditatio» on spetsiaalselt Raschér Saxophone Quartetile kirjutatud.