Ikka õiglusmeele suunamisel

Keda peaks toetama ausameelne literaat? Ilmselt on paljude valikute puhul raske sedastada, kellel on parajasti õigus ja kellel mitte (pealegi võib see asi kähku muutuda), ent meie õiglusmeel ütleb meile peaaegu alati, kes on nõrgem ja kes tugevam. Ja ilmselt suunab õiglusmeel toetama nõrgemat.

Nõukogude ajal seisis Kudu parteilaste vastu, kuna nende käes olid võim ja hüved (tema peale pahandas ülikooli parteikomiteegi), siis nüüd toetab ta oma terava publitsistisulega ning esinemistega mitmesugustel foorumitel nii kodu- kui välismaal nagu toonagi nõrgemaid. Ta on astunud välja eestivenelaste, riigipinnast ilma jäänud sundüürnike jt poolt ning põhjustanud sellega taas võimurite ägedat meelepaha. Nagu toona. Igatahes pole ta püüdnud kellelegi meeldida, pole seadnud oma seisukohti ühte ritta momendil domineeriva hoiakuga.

Tormikalt on Kudu võidelnud ka sõna okupant pruukimise vastu nende migranttööliste kohta, kes siia tulid "meie parteinomenklatuuri kutsel", nagu ta on sõnastanud. Eeskujuks pakub Kudu Šveitsi, kus on neli riigikeelt ning nende valdamine on kohustuslik igale ametnikule.

Toome näiteks Kudu kandideerimise 2017.aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Edgar Savisaare "Tegusa Tallinna" bloki nimekirjas Põhja-Tallinn ringkonna esinumbrina. Kunagi kõikvõimas Savisaar oli siis juba nõrk ning peaagu üksi, Kudu oli aga nõrgema poolt. Ta teenis 129 häält, mis on inimese kohta, keda me ei näe teleekraanil, üsna edukas tulemus. Ja kui järele mõelda, kui kõrvutada Kudu seisukohti, mis ta on avaldanud ajakirjanduses, ja tolle bloki ideoloogiat, siis on nende vahel üpris suur kooskõla.

Oma avalikku tegevust alustas Kudu siiski hoopis rütmoplastika viljelejana. See on sportliku koreograafia väga eripärane liik, sulam tantsust ja iluvõimlemisest ning selle lõi Kudu ise, ise leidis sellele ka liikumisstiili olemust avava nimetuse. Rütmoplastika vastandus rõhutatult nii klassikalisele tantsule kui klassikalisele võimlemisele, nii et märkame Kudu soovi käia (tantsida!) oma rada. Ja kes ei suuda olla originaalne ning üllatada, pangu pillid kotti ning lahkugu lavalt. Kudu suudab.

Rütmoplastikarühm tegutses mituteist aastat, nii Kudu ülikoolis õppmise ajal kui pärast seda, esineti paljudes kohtades üle Eesti. Jaan Tombi nimeline kultuuripalee on 1978. aastal välja andnud piltteaviku rütmoplastika kohta, nõnda et lisaks ajalehereageeringuile on meie kollektiivmälus olemas ka sellesisuline trükis. Pahandused tulid sellest, et ühel etendusel olid tantsijail seljas venepärased ihukatted ning muidugi haistis valvas silm, et selline kostümeerimisvabadus võib kahandada kellegi heaolu. Koreograafiakoolituse sai Kudu Moskvas, Suure Teatri vastavatel kõrgematel kursustel. Ega toonases Nõukogude Liidus vist etemat kohta olnudki.