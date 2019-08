Shortparis esineb septembris Tallinnas

Bändi rahvusvahelise läbilöögi üheks võtmehetkeks võib pidada nende plahvatuslikku etteastet 2017. aasta Tallinn Music Weekil, millele viidates teatas Briti nädalaleht Observer uljalt: „Post-punk on siiski veel elus ja terve ning pesitseb Venemaal.”

Shortparise liikmed ise oma loomingut umbsetesse stiililahtritesse paigutama ei kipu. Nende irratsionaalne, spastiline, nutikaist vasturütmidest ja pingeväljadest laetud tantsugruuv võngub kusagil tumeda elektro, pungi, eksperimentaalmüra ja šansooni vahelisel eikellegimaal. Nende post-koreograafiliste elementidega pikitud esinemistel hägustuvad rokikontserdi ja antiiktragöödia vahelised piirid. Majakovski kombel on nad ülimalt teadlikud sõna jõust, ent ei kasuta seda mitte Vene hinge sügavates labürintides otsetee rajamiseks, vaid vene-, inglis- ja prantsuskeelseteks sugestiivseteks mõistukõnedeks. Ka nende viimane videosingel, Youtube’is üle kolme miljoni korra vaadatud „Страшно” („Hirmus”) kubiseb krüptilistest sümbolitest. Kas kusagil kõigi nende kihtide all on peidus ka selge sõnum, jäetakse kuulaja-vaataja enda otsustada.