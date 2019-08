Tartu Kunstimajas avatakse klaasikunsti näitus.

Klaasidisainerid Pavlenko, Oppi ja Jõgis moodustavad rühmitusse «Me sobime kokku» (MSK). Nende koostöö algas 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas, kus ühiselt valmistati Stockholmi mööblimessil osalemiseks kannu ja joogiklaaside komplekt. Koostööna valmivad ka erinevad unikaaldisaini tarbenõud: joogiklaasid, kannud, karahvinid, vaasid, pokaalid ja kausid. Eesmärgiks on mängida erinevate kokkusobimise ja -sobitamise printsiipidega, mida kasutatakse tööprotsessis mänguliselt ning lähtudes nii vormide funktsionaalsetest kui ka emotsionaalsetest eesmärkidest. Rõõmsameelset lähenemist rõhutab veelgi objektide kirgas värvivalik.

Kõik tarbenõud on Eestis käsitsipuhutud ja -töödeldud, mistõttu on igaüks neist unikaalne. Lisaks tarbenõudele on näitusel väljas ka videod, mis tutvustavad toodete valmistamise protsessi, ning puit- ja kipsvormid, mida kasutatakse klaasipuhumise käigus.