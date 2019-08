Patarei vangla täitub mälestuspäeval tantsukunstiga

23. ja 24. augusti õhtul viivad muusika ja flamenko Patarei vangla külastajad emotsionaalsele teekonnale läbi Patarei vangla koridoride ja kambrite, kus totalitaarsed režiimid vangistasid süütuid inimesi. Eriüritused «Patarei kambrite kaja» on pühendatud 23. augustile, üleeuroopalisele totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäevale, mis tänavu on ka Balti keti 30. aastapäev, kus inimesed seisid just sellise režiimi kiuste ja vabaduse eest.