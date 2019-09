EKKMis avaneb Tallinna Fotokuu esimene näitus

Lähikümnenditel on valdavalt soovitud end füüsilistest paikadest lahti siduda ja globaliseeruvasse maailma kuuluda, kliimakriis on aga konkreetsesse paika kuulumise idee jälle aktuaalseks muutnud. Nende ideede kõrvutamine annab võimaluse vaadelda, kuidas erinevad kujutised – maailmast, rahvusriigist, külast, perekonnast – mõjutavad seda, mille eest hoolitsemist inimene oma vastutusena tajub.

Heidi Ballet on Belgia päritolu Berliinis elav ja töötav Hiina uuringute taustaga kuraator. Oma kuraatoripraktikas tegeleb ta ookeanide kui eripäraste territooriumite uurimisega. 2018. aastal oli ta Belgia rannikul toimuva Beauforti triennaali kuraator. 2017. aastal oli Ballet koos Milena Hoegsbergiga Põhja-Norras toimunud kohaspetsiifilise Lofoteni biennaali (LIAF) pealkirjaga „I Taste the Future“ kaaskuraator, mille keskmes olid uued ökoloogiad. 2016. aastal kureeris ta näituseseeria „Our Ocean, Your Horizon“ Pariisis asuva Jeu de Paume’i Satellite’i programmi ja Bordeaux’s asuva CAPC muuseumi jaoks. Aastatel 2012–2015 töötas Ballet Taipei biennaali (2012) kuraatoriassistendina ning Berliinis Haus der Kulturen der Weltis (2013–2015). Enne Berliini kolimist oli ta aastatel 2008–2012 Jan Moti galerii juhataja. Ta on kirjutanud ajakirjadesse Mousse Magazine, Randian ja Art Papers.