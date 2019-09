Austraalia režissöör pakub taas Eesti näitlejatele koolitust

Robert Marchand on enam kui 25-aastase kogemusega auhinnatud Austraalia filmirežissöör ja õppejõud. Ta on saanud arvukaid auhindu, sh neli Austraalia Filmiinstituudi auhinda. Marchand on Austraalia juhtiv CBI ekspert. 1993. aastal alustas ta CBI protsessi õpetamist Austraalia Riiklikus Filmi- ja Televisiooniakadeemias. Ta on juhendanud enam kui 100 CBI töötuba näitlejatele, režissööridele ja autoritele Austraalias, Uus-Meremaal, Vietnamis ja Euroopas.