Disainiöö moeetendus D_O_M toob lavale jätkusuutlikud materjalid

Moeetendusel eksponeeritakse kontseptuaalse vaatemängu kaudu rõivaid, mille loomisele on lähenetud kui terviklikule disainilahendusele, võttes disainiesteetika kõrval arvesse ka näiteks rõivaste mõju kandja kehale ja tervisele, argielus vajaliku liikumisvabaduse jne. Oma loomingut esitlevad Eesti päritolu ambitsioonikad tegijaid, kelle loomingu fookuses on kvaliteet, kaasaegsed rõivatehnoloogiad, uuenduslikud materjalid ning loodu kestvus.

Susimust on uus naiste spordiriiete bränd, mis ühendab aktiivse elustiili rõivastes funktsionaalsuse kõrgel tasemel disainiga. Susimusta põhjamaiselt karge ja tugevalt minimalistliku disainikeele taga on peensusteni väljatöötatud istuvus ja tulevikku vaatavad kõrgtehnoloogilised kangad. “Lavale tuleb nii olemasolev kollektsioon kui ka esemed uuest kollektsioonist, mille polüamiidkiud on saadud vanade kalavõrkude ja vaipade ümbertöötlemisel. Kui kvaliteetset toodet saab sama hästi teha ka materjalidest, mis maailmas juba olemas on, oleks patt seda mitte teha,“ tutvustab disainer Kersti Mikkov oma lavakollektsiooni uuenduslikku poolt.