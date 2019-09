Tallinna indie-bänd Lemon Tree avaldas esikalbumi

Lemon Trees mängib elujaatavat postpunki – eredaid, dünaamilisi lugusid teravate, jangle-rockile omaste kitarrikõlade ja haaravate meloodiatega. 80ndates koolitatud. 90ndatel üles kasvatatud. Vaieldamatult on mõjutajate hulgas U2 ja The Smiths, lisaks väidab bändi kitarrist, et on tuttav ka The Smashing Pumpkinsi loominguga. Lemon Treesi liikmed ise kirjeldavad oma muusikat järgnevalt: «See kõlab nagu Robert Smith oleks alati õnnelik olnud.»