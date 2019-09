Fotografiskas avatakse hõrgult mustvalge Yang Fudongi näitus

Fotografiska Tallinna sügishooaega täiendab sellest reedest Pekingis sündinud Hiina kunstniku ja režissööri Yang Fudongi näitus «Mägesid liigutades» («Moving Mountains»). Esmakordselt jõuab Fotografiska Tallinna seintele näitus, mille fookuses on must-valge film ja mida täiendavad võtteid ette valmistades visandatud kavandid ja ülesvõtted filmipaigast.

Yang Fudongi näitus «Mägesid liigutades» on inspireeritud samanimelisest kogumikust, mis on kokku pandud 4. sajandi Hiina taoistlikust tekstist «Liezi». Mõistujutt, mida räägitakse Hiinas pea igale koolilapsele, räägib vanamehest, kes otsustab oma lastele ja lastelastele parema elu tagamiseks omaenese ihurammu abil purustada kaks mäge, mis takistavad ligipääsu tema majale. Ebarealistlikku eesmärki aitab täita mehe vankumatu usk, et pärast tema surma viivad selle töö lõpule tema järeltulijad ja nende järglased.

Foto näituselt «Mägesid liigutades» Fotografiskas FOTO: Yang Fudong

Yang Fudong vaatab seda traditsioonilist Hiina mõistujuttu uue nurga alt. Sõnumit, et pühendumus ja põhimõttekindlus aitavad ületada kõik raskused ja viia algselt läbikukkumisele määratud ettevõtmine lõpule, täiendab Yang Fudong tema kaasajale iseloomuliku problemaatikaga. Filmis jooksevad paralleelselt kolm temaatilist liini: inimese ja looduse suhe, kaduvad traditsioonid ja hõrenev side põlvkondade vahel ning inimese isolatsioon ja üksildustunne ebapüsivas maailmas.

Video kõnetab vaatajat alateadvuse tasandil, lülitades sisse unenäokatkete, sügavale peidetud mälestuste ja meid aeg-ajalt valdavate uitemotsioonide äratundmise mehhanismi. Filmi vaatamine sarnaneb mõnevõrra vana fotoalbumi lehitsemisega, mille käigus moodustub hoolikalt lavastatud kaadrite jadast selge ülesehituseta ja aegruumiliselt määratlemata hajusa fookusega pajatus üksikisiku katsest seista vastu käest libiseva kindlustunde kadumisele.

«Aasia kaasaegne foto- ja filmikunst on väga köitev, kuid ometi oleme Eestis harjunud nägema pigem Euroopa või Ameerika kunstnike töid. Seepärast on meil suur au võõrustada Fotografiska seintel ühe silmapaistvama Hiina kaasaegse kunstniku näitust,» selgitas näituse tagamaid Rain Tamm, Fotografiska Tallinna sisujuht ja näituse «Mägesid liigutades» produtsent. «Eriline on ka see, kuidas Fudongi looming foto- ja videokunsti piire kompab, väljendudes läbi tunnetusliku pildi. Autori sõnum on siinkohal intuitiivsel tasandil pigem tajutav kui tõlgendatav. Muide, Fudongi näitusega astub ka Fotografiska Tallinn sammukese filmimaailmale lähemale ja tegu on suurepärase sissejuhatusega meie peatsele koostööle Pimedate Ööde Filmifestivaliga,» jätkas Tamm.

Yang Fudong (1971) on Pekingis sündinud ja Hangzhou Kunstiakadeemias maali ja graafikat õppinud üks silmapaistvamaid uue põlvkonna Hiina kunstnikke ja režissööre. Alates 1990ndate teisest poolest on Fudong tuntust kogunud oma metafüüsiliste must-valgete filmide ja videoinstallatsioonidega. Võttes aluseks Hiina klassikalise pärandi, mõtestab Yang oma töödes lahti tänapäeva (Hiina) ühiskonnas toimuvaid protsesse ja meeleolusid ning püüab määratleda inimese rolli kiiresti muutuvas maailmas. Fudongi töid on näidatud nii Euroopa, Aasia kui ka Ameerika prominentsemates muuseumides ja galeriides.