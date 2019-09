Eestisse tuleb unikaalne kasside teater

Legendaarne vene kassiteatri looja Juri Kuklachevi poeg Dmitri Kulachev võtab Eestisse peale kasside paraadi kaasa «musta kabineti» tehnoloogia, mis võimaldab asjadel, loomadel ja inimestel märkamatult ilmuda ja kaduda. 13. detsembril Narvas, 14. detsembril Tallinnas ja 15. detsembril Tartus etenduv kasside teater Talvemuinasjutt viib vaatajad seiklusretkele võlumetsa. Etendus on tekstita, võimaldades kõikidel pealtvaatajatel ilma tõlketa kõike toimuvat mõista. Kasside akrobaatikatrikid on ühendatud teatri- ja illusioonielementidega.

Kassiteatri juht Dmitri Kuklachev ütles, et Eestisse tulemist on planeeritud kaua. «Talvemuinasjutt on õigusega üks parimaid ja edukamaid uusaasta teatrietendusi ja mul on väga hea meel seda kogemust teiega jagada,» lisas Kuklachev.