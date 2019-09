Tartu Uus Teater avalikustas uue hooaja plaanid

Teatri loovjuht Ivar Põllu: “Maja kuulub nüüd Tartu Uuele Teatrile, õigemini meie MTÜle, mis on loodud Tartu kultuurielu rikastamiseks. Mis sellest maja väljaostmisest muutub? Nüüd võib Tartu Uus Teater olla kindel, et saab siin majas tegutseda nagu soovib. Ning linlased võivad olla kindlad, et selles majas jätkub kultuuritegevus. Me oleme väga tänulikud kõigile, kes õla alla panid. Me ei vea alt.”.

Oktoobris esietendub Renate Keerdi viies lavastus Tartu Uues Teatris, pealkirjaga “Lävi”. Laval on Kompanii Nii koosseisus Liisa Tetsmann, Gerda-Anette Allikas ja Taavi Rei. Keerdile on iseloomulik, et ta ei anna publikule enne saalitulekut algava kohta just palju vihjeid. Pealkiri ongi seekord ainus vihje, vihje iseeneses. Selge on aga see, et on mida oodata.