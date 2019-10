Galerii: selgusid tänavuste muusikapreemiate laureaadid

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas aastapreemiatega hooajal 2018/19 enim silmapaistnud muusikategelasi ja -kollektiive. Sihtkapitali esimees Tiia Teder: «Eesti muusikal läheb suurepäraselt – sündinud on palju uut heliloomingut ja ka vana, traditsiooniline muusika on saanud uue kuue. Aina rohkem kõlab Eesti muusika mujal maailmas. Täname selle eest meie tänavusi laureaate ja tunnustame muusikute pühendumist oma tegevusele, mis pakub paljudele inimestele suurt rõõmu ja osasaamist muusikast. Muusikal on suur ülendav jõud.»