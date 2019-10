Ansambel Diversicolor esitleb Tartus debüütplaati

Diversicolor on 2018. aasta alguses loodud, mürarohket eksperimentaalrokki viljelev trio Tallinnast. Ansambli loojateks on Valter Nõmm (vokaal, kitarr) ja Andreas Johandi (basskitarr), kellel on lisaks iseseisvale põhjalikule rokkmuusika-kogemusele erinevates grupeeringutes selja taga aastatepikkune viljakas koostöö ansamblis Shelton San. Trummide taga tegutseb Siim Kuusemäe, kes on underground-muusika ringkondades tuntud nime all Tont.