Rock Laager 2020 kuulutas välja esimese peaesineja

Üks Göteborgi death metal'i loojatest ning alustaladest Dark Tranquillity on tegutsenud uskumatud 30 aastat ja andnud selle aja jooksul välja üksteist stuudioplaati, tuuritanud kogu maailmas ning jõudnud kolmel korral ka Eestisse. Nende live'd pakatavad energiast ja siirusest ning seni viimane, 2016. aastal välja antud "Atoma", sai kriitikutelt kiita just tänu oskusele siduda algusaegade saund ja looming tänase küpsusega.

Juba sel laupäeval, 12. oktoobril leiavad endale omaniku ka 300 ihaldatud fännipiletit, millega kaasneb ka tasuta festivalisärk. Selleks tuleb hommikul kell 10 kohal olla Tallinnas klubis Tapper ning kell 11 Pärnus ja Tartus kaupluses Muusik. Tavapiletid on juba saadaval Piletilevis.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks.