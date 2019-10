Novembris esineb Tallinnas Poola black metal'i ansambel Mgla

Kontserdikorraldaja Urban Culture Entertainment esindaja Tanya Korenik kinnitab, et Mgla kontsert jätab tõelise black metal'i hinge nõiutult udus ekseldes järgmist doosi ootama. «Mgla on üks parimatest black metal'i bändidest, hoolimata sellest, et nad on skeenes üpriski värsked tegijad. Nad on endaga täiesti uue ajajärgu toonud, sellise, kus muusika kaudu kritiseeritakse modernset inimkonda ning seda nii, et muusikaga põimudes loob see täiesti unikaalse stiili. Mgla ongi eelkõige unikaalne ja nende loodud muusika on puhas ning eepiline. See novembriõhtu saab olema üks süngelt kaunis ning omanäoline kogemus, mida lihtsalt ei tohi maha magada,» ütleb ta.