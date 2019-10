Nobeli kirjandusauhinna laureaadid selgunud!

Mitmeid mõlema kirjaniku teoseid on tõlgitud ka eesti keelde ning selline valik märgib kompromissi erinevatesse põlvkondadesse kuuluvate autorite valimisel. Olga Tokarczuk (sündinud 1962) on ilmselt kõige tuntum kaasaja poola kirjanik, tema töid on tõlgitud üle maailma. Rootsi Akadeemia põhjendas preemia määramist lausega “fantaasiarohke ning entsüklopeediliselt kirgliku jutustamisoskuse eest, mis kujutab piiride ületamist kui eluviisi”.

Peter Handke (sündinud 1942) on austria kirjanik, kes on kuulunud potentsiaalsete Nobeli preemia laureaatide ringi juba mitukümmend aastat. Rootsi Akadeemia põhjendas preemia määramist “geniaalse keelekasutusega mõjukate teoste eest, mis uurivad inimeseks olemise äärealasid ja spetsiifilisi nüansse”. Handke on kirjutanud ka näidendeid ja filmistsenaariume, mh teinud koostööd režissöör Wim Wendersiga, mille tuntuim näide on “Taevas Berliini kohal”.