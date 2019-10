House-muusika eliit WEISS laupäeval Fotografiska kunstikeskuses

WEISS on house muusika eliiti kuuluv Suurbritannia produtsent ja DJ, kes jäädvustas ennast ajalukku eelmisel aasta globaalse hittsingliga „Feel My Needs“. Lugu, mis anti välja Toolroom Recorsi alt tõi esikohad viies rahvusvahelises edetabelis, samuti ka koha BBC Radio 1 A-listis ning võitis veel ka DJ Magazine’i esikoha kategoorias „Best of British Winner“. Lisaks on singlit edukalt remixinud näiteks Purple Disco Maschine ja Gorgon City.

Kuigi tuntud just hiti „Feel My Needs“ poolest, on WEISS kujundanud house muusika maastikku järjepidevalt juba aastast 2013, vallutades toona esmakordselt Beatporti edetabeli, püsides sealses tipus järjest 4 kuud. BBC Radio 1 muusikakriitikud on jaganud veel hulga positiivset tähelepanu 2016. a. ilmunud loole „You’re Sunshine“, millele kaasnes siis tugev toetus ja tähelepanu Gorgon City, Jax Jones, Duke Dumont, MK, Eats Everything ja Claude Vonstroke poolt.

Käesolev aasta on olnud Weissile väga tegus. Välja on antud 2 tõusvat hitti „Let Me Love You“ ja „I Could Get Used To This“ koos Becky Hilliga ning on lisandunud edukad remixid Calvin Harris’ele, Claptone’le ja KREAM’ile. Suuremates festivalide hulka on mahtunud Creamfields, Electric Zoo, Miami Music Week, ADE ja BPM Festival Mexico. Samuti on olnud tegu tiheda külalisega hiigelklubides Los Angelesest ja Miamist kuni Ibizani välja, sealhulgas nt Pacha, Amnesia, Eden ja Ibiza Rocks.