Kontserdisari «Curioosum» toob kokku teaduse, tehnoloogia ja muusika

«Curioosum» on valdkondadevaheline kontserdisari, mis sünnib muusikute ja mänguarendaja või teadlase koostöös. Eesti Kontserdi partneriteks on Helsingi Sibeliuse Akadeemia muusika ja tehnoloogia osakond, virtuaalreaalsusstuudio Art of Gaming, ülikoolide geeni- ja ajuteadlased ning disainerid, EMTA heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakond ning Vaba Lava. Terviklikud heli- ja visuaalelamused kutsuvad publikut kurioosselt meloodilistele radadele.