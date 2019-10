Suri Vene Teatri näitleja Oleg Štšigorets

«See on meile kõigile täiesti ootamatu. Kui Oleg kahe aasta eest Tallinnasse tagasi tuli, olime selle õle väga rõõmsad. Teatri trupiga liitus taas jõuline ja kõrge professionaalse tasemega näitleja. Esialgu õppis ta sisse juba mängukavas olnud lavastustesse. Seejärel tulid säravad rollilahendused uuslavastustes “Pardijaht“, suvelavastuses “Kuu aega maal“ ning kõige hiljutisemas teatritükis “Omon Ra“, mille lavastuslik energia toetus suuresti just Olegile. Muidugi on tema lahkumine suur kaotus meile kõigile. Parimas loomeeas näitleja, täis elujõudu, andekas, intelligentne ja tark inimene. Me oleme kõik leinas. Raske on selle teadmisega leppida ja mõelda, et kuidas edasi… Meie sügav kaastunne. Vene Teater avaldab kaastunnet Olegi isale, sõpradele ja lähedastele. See on kohutav kaotus.“ – ütleb järelehüüdes Vene Teatri kunstiline juht Filipp Loss.