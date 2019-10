Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate nominendid:

„Ühtekokku oli valida 55 kandidaadi vahel, nende seas oli nii aastapreemiale esitatud töid kui ka žüriiliikmete lisatud kandidaate. Põhjalike arutelude tulemusel jättis žürii hinnatavate nominentide nimekirja 19 objekti või muud arhitektuurialast saavutust. Hindamiselt jäid välja need rajatised, mis olid erialaliitude poolt juba varem auhinnatud, või mis žürii hinnangul ei kvalifitseerunudki,“ lisas Pehk.

„Sellel aastal jõudsid nominentide hulka mitmedki märgilise tähendusega objektid. Paljusid neist võib iseloomustada märksõnadega: vana uueksloomine, kasutajakeskne arhitektuur. Samuti on selgelt tajutav, et ühiskondlikud ja globaalsed teemad on jõudnud ka ruumikunsti, “ lisas Pehk.