21 filmi võistlevad PÖFFil peaauhinna pärast

«Malpaso» (Dominikaani Vabariik)

Malpaso

Režissöör Héctor M. Valdez

Maailmaesilinastus

Kaks venda kolivad pärast vanaisa surma elama Malpaso nimelisse linnakesse, mis asub Haiti ja Dominikaani piiril. Elu seal on hoopis teistsugune, vaenulik, mis ei sobi kuidagi ühe venna, ebahariliku välimusega albiino tundliku hingelaadiga. Karm, samas poeetiline, äärmiselt eheda atmosfääriga film annab hääle Dominikaani kõige tõrjutumale piirkonnale, rõhutades ühtlasi unistamise vajalikkust.

«Tagurpidi» (Jaapan)

Kontora

Režissöör Anshul Chauhan

Maailmaesilinastus

Koolitüdruk Sora leiab oma vanaisa asjade hulgast sõjaaegse päeviku, kus on kirjas, et kusagile kodu lähedale on peidetud aare. Ta hakkab seda otsima. Samal ajal ilmub linnakesse tagurpidi kõndiv kodutu ullike, kellest saab ootamatult Sora ja tema isa pingeliste suhete parandaja. Müstilise allhoovusega mustvalge draama, mille on üles võtnud Eesti operaator Max Golomidov.

«Marionett» (Mehhiko)

Marioneta

Režissöör Álvaro Curiel de Icaza

Rahvusvaheline esilinastus

Ernesto on Kuuba näitleja, kes otsib võimalust Mexico Citys läbi lüüa. Juhtumisi kohtub ta tänavakunstnik Beléniga. Linnaalune metroomaailm saab paigaks, kuhu saatus on kavandanud nende ootamatu kohtumise, mis keerab mõlema elu pea peale. Belén tutvustab Ernestot David Torricole, kes ei kohku tagasi, kui on vaja inimeludega manipuleerida. See on mäng peeglitega, lugu, mis köidab oma karismaatiliste tegelastega esimesest hetkest alates ja kus miski pole nii, nagu tegelikult paistab.

«Kalel (15)» (Filipiinid)

Kalel, 15

Režissöör Jun Robles Lana

Maailmaesilinastus

Ta on 15-aastane. Preestri poeg. HIV-positiivne. Ta peab tegema valikuid, mida ükski laps tegema ei peaks. Tundliku teemaga film võtab luubi alla vaese perekonna, ema ja tema kahe teismelise lapse elu ühiskonnas, mis ei hooli neist põrmugi ja on täis silmakirjalikkust, ebaausust ja petmist. Filipiinid on riik, kus aids levib teismeliste hulgas kõige kiiremini.

«Kõige külmem mäng» (Poola)

The Coldest Game

Režissöör Łukasz Kośmicki

Rahvusvaheline esilinastus

Oktoober 1962, Kuuba raketikriisi kõrghetk. USA salateenistus värbab alkohoolikust matemaatikaprofessori, endise malesuurmeistri Joshua Mansky, et ta mängiks Nõukogude Liidu suurmeistri Gavrilovi vastu. Varssavis toimuvast turniirist saab suitsukate külma sõja spioonimängule, kus kaalul on rohkem ega vähem kui inimkonna saatus. Kaasahaarav spioonitriller, mille peaosas on Bill Pullman.

«Fiela laps» (Lõuna-Aafrika Vabariik)

Fiela se Kind

Režissöör Brett Michael Innes

Rahvusvaheline esilinastus

Lõuna-Aafrika, 1865. Pruuninahaline Fiela leiab kodu lähedalt valgenahalise poisi ja hakkab teda kasvatama nagu oma poega. Üheksa aastat hiljem ilmub välja perekond, kes väidab, et see on nende laps. Poiss saadetakse uude koju, kus ta kõik järgnevad aastad unistab sellest, et Fiela juurde tagasi jõuda. Hingepuudutav ajalooline draama, kus räägitakse afrikaani keelt.

«Musklimehed» (Suurbritannia)

Muscle

Režissöör Gerard Johnson

Rahvusvaheline esilinastus