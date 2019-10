PÖFF kuulutas välja mässavad filmid

Näiteks jõuab esimest korda maailmas ekraanile venelanna Ksenija Ratušnaja film «Mässajatel pole paradiisi asja» – provokatiivne LGBT-draama, mis on teravas vastuolus Venemaal propageeritavate ametlike väärtustega ega jõua seal tõenäoliselt ka kinolevisse. Kanada režissööri Ramin Fahrenheiti «Mõrtsukkuninganna» on 8-millimeetrisele filmilindile üles võetud arthouse-õudusfilm, mille reklaamlause ütleb kõik: «Ta tapab ja see on Super 8.» Jaapanlase Naoki Murahashi «Taustanäitlejad» on lõbus pseudodokumentaal inimestest, kelleta ei saa läbi ükski suurem film – statistidest.