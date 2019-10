Tekstiilikunstnik Mariann Kallas avab näituse näituse

Mariann Kallas (1949) on üks neist tekstiilikunstnikest, kes on truuks jäänud vanale ja õilsale tehnikale – gobeläänile. Nagu ikka traditsiooniliste tehnikate puhul, võib neist rääkida instrumentalistikast lähtudes: kas inspiratsiooni on saadud lakoonilise, kuid väga mõjusate värvidega aastatuhandete tagustest kopti vaipadest või gobelääni kõrgajast, mõeldes XVI – XVII sajandi Prantsuse gobeläänimeistrite peale või kuidas seda on edasi arendatud.

Aga võib rääkida ka koloriidist lähtudes: Mariann Kallase puhul võib eristada n-ö sinist ja punast perioodi, tänavu on ta üllatuslikult kasutanud ka kollast koloriiti. Kuid nagu pildiliste kujutiste puhul ikka, ei ole sugugi vähema, vaataja tarvis on pigem esmase tähtsusega kujutatav lugu ja loo jutustamisviis.

Mariann Kallase vaipade meelistemaatika on maastik, millest saab (ja tuleb) rääkida eelkõige kunstniku isiklike muljete, elamuste, meenutuste ja unistuste võtmes. Võib eristada lüürilisema meeleoluga, aga ka sordiini alla hoitud saagalikke jutustusi, kuhu on sisse põimitud lausa arhetüüpseid kujundeid (punased hobused, lendavad linnud, sisyphos’lik mehekuju). Vähem või rohkem on Kallase lood ja maastikud seotud Eestiga, ka siis, kui traditsioonilisest maastikust on saanud linnakujutis.

Igal vaibal on oma lugu, kuid nii, nagu on iseloomulik maalile või graafikale, on ka Mariann Kallas ühe loos sees rääkinud mitmeid väiksemaid, assotsiatiivseid alalugusid ehk esitanud kompositsiooniliselt suure pildi sees mitmeid väiksemaid alapilte. Tema vaibalood ei kulge pelgalt horisontaalselt, vaid ajaliselt taha- ja ette vaatavatena. Maastikukujutiste kõrval on Mariann Kallast köitnud ka rahvakunsti, aga ka laiemalt rahvusliku identiteediga seotud teemad. Üks viimaseid rahvuslikku identiteeti käsitlevaid vaipu tänavu valminud on Eesti Rahva Muuseumile mõeldud võistlustöö.

Vabaduse galerii näitus algab väikese tagasivaatega, sest väljapanek on seotud kunstniku 70. sünnipäevaga, kõige varasem vaip on valminud 2007. aastal, kuid kümnest vaibast kolm on lausa uhiuued, need on tehtud tänavu ja on esmakordselt väljas.