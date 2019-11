Tartu Uus Teater kuulutas välja ideekonkurssi

Teater on kunstivormina piiriala, kuid me ei käsitle seda kui viga, pigem kui võimalust. Teater võtab vaataja aega, kuid me ei käsitle seda miinusena, pigem leiame, et see aeg saab olla sisukalt kasutatud. Teater saab anda aega juurde ning teater on võimalus tegeleda erinevate teemadega korraga süvitsi ja kujundlikult, olles korraga mõtestatud ja kerge.