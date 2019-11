Toimub loeng Arvo Pärdi muusikast

Peter Bouteneff, teoloog ja muusik, on Arvo Pärdi Projekti käivitaja Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminaris USAs, kus ta on süstemaatilise teoloogia professor ja Sakraalkunsti Instituudi direktor. Tema sulest on ilmunud raamat «Arvo Pärt: Out of Silence» («Arvo Pärt. Vaikuse vili»), mis uurib seoseid helilooja usu ja muusika vahel.