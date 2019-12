Eestisse tuleb esinema Clannad

8. aprillil Tallinnas, Estonia kontserdisaalis ning 9. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis (A-sissepääs) esineb Iiri ansambel CLANNAD eesotsas Keldi muusika esileedi, Grammy auhinna võitjast laulja ja harfimängija Moya Brennaniga. Eestisse jõuab bänd oma hüvastijätuturnee “In A Lifetime” raames.

Aastal 2020 tähistab Clannad poolt sajandit bändi loomisest. See mitme muusikaauhinnaga pärjatud ansambel on teinud rohkem kui ükski teine artisti selleks, et viia Iiri muusika ja keel publikuni üle maailma. Segades modernse folk muusika, roki ja new age’i elemente traditsioonilise Iiri muusikaga, on nad loonud kaunilt ainulaadse ja õhulise kõla, mis ühendab endas kummitavaid meloodiaid ja võluvat vokaali, justkui ületades aja kiiret hoovust.

Juubeli puhul annab Clannad märtsikuus välja ka uue antoloogia “In A Lifetime”, mis hõlmab valikut viiskümmend aastat kestnud karjääri jooksul sündinud paladest. Antoloogia rõõmustab ansambli Clannad suurt ja lojaalset fännibaasi, tutvustades seejuures seda kultuuriliselt olulist bändi ka täiesti uuele muusikafännide põlvkonnale. Lugude kollektsiooni on kinni püütud Clannad’i imelised ja kestvad teosed, mis on läbi mitmete stuudioalbumite muutunud tõeliseks pärandiks, olles mõjutanud mitut generatsiooni Iiri muusikuid ja artiste. Muusikute sõnul loodavad nad, et see antoloogia jätab nende fännidele kestva muusikalise pärandi.

Clannad nimi on tuletatud sõnast “clan”, mis tähendab gaeli keeles perekonda. Bänd moodustus 1970. aastal õest, kahest vennast (Moya, Ciarán ja Pól Brennan) ning nende kaksikutest onudest (Noel and Pádraig Duggan). Algusaastatel liitus muusikutega ka Enya Brennan, kes jätkas hiljem oma eduka soololoominguga.

Oma muljetavaldava karjääri jooksul on Clannad teinud koostööd mitmekülgsete artistidega, sealhulgas muusikutega nagu Bruce Hornsby, Steve Perry, JD Souther, Paul Young ja Duke Special. Clannadi loomingust on üle maailma tuntud ka 1980. aastate telesarja "Sherwoodi Robin" muusika ning filmile “Viimane mohikaanlane” kirjutatud pala “I Will Find You”.

Ansambli kõige edukamaks koostööprojektiks võib pidada hittsinglit “In A Lifetime” (1985) - sel lõi kaasa bändi kirglik fänn, ansambli U2 ninamees Bono, kes nimetas Moya häält “üheks parimaks, mida inimese kõrv on eales kogenud”. Laulu nimest on inspireeritud ka kevadel ilmuv antoloogia ning hüvastijätu kontserttuur.

Eelseisva juubeli- ja ühtlasi ka hüvastijätuturnee raames esitleb Clannad aprillikuus Tallinnas ja Tartus oma loomingu paremikku. “Arutasime enne oma eelmist maailmatuuri, et kas sellest võiks saada meie viimane hüvastijätuturnee... aga kuna Pádraig on meie seast mõne aasta eest lahkunud, võtsime vastu otsuse, et “In A Lifetime” tuur jääb meie viimaseks ning plaanime sellest teha ühe väga erilise ja meeldejääva kontsertreisi...”