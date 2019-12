Vaata ⟩ See on «Talve» filmi esimene treiler

Oleme oma Lutsu lugudega jõudnud 1942. aastasse. Pärast punaste taandumist on Eestis kehtestatud Saksa kord. Vaatamata võimude vahetusele jääb inimloomus endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse. Lutsulikke vimkasid täis loo käivitab Arno Tali poja, Arnoldi, naasmine kodutallu. See sündmus puhub Paunvere noorte vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga. Lõbusates intriigides on oluline koht ka vanemal põlvkonnal, kus Teele, Kiir ja teised armastatud tegelased omavahel hoogsalt maid jagavad.