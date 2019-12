Fahle Galeriis avatakse Martin Kaarese maalinäitus

Oma värske näituse kohta ütleb autor: “See on kogum abstraktsetest teostest, mis said teoks samaaegselt kui olin tegemas oma viimast, reisimaalide näitust. Maalitud enese heaolu saavutamiseks vastupidiselt maastikumaali rangusele just täiesti vabas stiilis ja olekus. Minu loomingut üldse kirjeldab kõige paremini n-ö ebalineaarne loomeprotsess, mis näeb välja umbes nii, et kui võtan lõuendi ette sooviga jõuda punktist A punkti B, siis pigem lõpetan hoopis punktis C või kuskil koguni kaugemal. Kuigi teostes kohtab palju figuratiivseid elemente, on maali valmimisprotsess pigem meditatiivne ja loomislaad abstraktne, tihti keerutan lõuendit molbertil ja vaatan, kuhu need jooned ning pintslitõmbed mind kannavad.”