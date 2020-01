Ugala publikuhuvi on jätkuvalt suur

Sotsiaalselt tundliku lavastuse iga etenduse järel toimub koostöös Viljandi politsei ja Viljandi haigla spetsialistidega publikuvestlus mitmesugustel sõltuvus- ja narkoteemadel. Teema ja lavastuse olulisusest ning publikuootusest annab märku ka tõik, et senimaani on lavastust mängitud välja müüdud saalidele kõikjal üle Eesti.

Aasta lõpus tõi Andres Noormets lavale juba oma kolmanda lavastuse sel aastal, ülevõllikomöödia «Lotomiljonärid». Novembris jõudis publiku ette Ugala teatri dramaturgide Liis Aedmaa ja Laura Kalle ühislavastus «Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi», mis taaselustas rohkete laulude saatel 83 aasta tagused Ugala teatri seigad ja suhted.