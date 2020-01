Tallinna Linnamuuseumi töötajad ei ole nõus jätkama Tallinna kultuuriameti juhi juhtimisvõtetega

Tallinna Linnamuuseum on teavitanud ettenähtud korras kõikidest töödest Kultuuriametit, kelle kinnituseta poleks vastavad tööd olnud üldse võimalikud.

VÄIDE: Raekoja plats 12, millest oleks pidanud saama keskaegse linnakodaniku elamu külastuskeskus, on praeguseks muinsuskaitseosakonnale tagasi antud, sest sisulisi tegevusi selle hoone linnakodaniku majaks kujundamisega ei kaasnenud.

VASTUS: Raekoja plats 12 maja sisulised tegevused ei saanud alata, sest muinsuskaitseosakonna juhi Boris Duboviku ja kultuuriameti juhi Aini Härmi vahelise konflikti ajal ja edasi töötasid majas muinsuskaitse osakonna töötajad. Sisekujundusprojektide eest tasus kultuuriamet kahele erinevale sisekujundajale, seega oli projekti eestvedajaks siiski Tallinna Kultuuriamet. Tallinna Linnamuuseumil ei olnud võimalik selles olukorras arendada muuseumi ekspositsiooni. Püsiekspositsiooni loomiseks ei olnud eraldatud ka investeeringut.

VÄIDE: Jaani Seegi galerii ootab pikemat aega rakendust, see tähendab linnarahvale avamist, kuid siingi ei olnud näha arenguid. Ka Vene muuseumi arendus ei ole sugugi edasi liikunud.

VASTUS: Jaani Seek oli suletud ohtliku olukorra tõttu Maakri t. naaberhoone ehituse ajal. Ehituse valmimise järel alustasime Kultuuriametiga koostöös rentniku leidmist hoonesse, et ruum ei seisaks tühjana. Muuseum ei tegutse selles hoones juba alates 2007. aastast. Ekspositsiooni taasavamine vajab täiendavaid investeeringuid, sest keskküttesüsteem vajab väljavahetamist. Kuna hoone on arendaja poolt antud linna kasutusse, siis on olnud Kultuuriameti kohustus leida sellele hoonele kasutus. Kultuuriamet soovis ruumi rentida skulptor Tauno Kangrole, huviline siiski loobus.

VÄIDE: …Linnamuuseumilt oodatud arendustegevused, muuseumi jaoks eelduslik teadustöö ja koostöö teiste asutustega ning juhtimise kvaliteet ei ole olnud kooskõlas ühe Euroopa pealinna olulisemale muuseumile seatud ootuste ning võtmerolliga.

VASTUS: Muuseumi teadustöö on viimastel aastatel olnud väga edukas, 2 aasta jooksul on välja antud 8 publikatsiooni, sh muuseumi juubeliraamat ning muuseumi teadusartiklite kogumik, algatatud Tallinna Varamu sari, mille käigus on ilmunud juba kaks raamatut. Muuseumi näituste publikuprogramme täiendavad loengusarjad oma ala tippteadlastelt. 2019. aastal tähistas Tallinna Linnamuuseum koostöös mitmete partneritega Tallinn 800 teema-aastat, sellega seoses korraldas muuseum rahvusvahelise ajalookonverentsi „Läänemereäärsed linnad 13. sajandil“. Muuseumi töötajad on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ning kirjutanud artikleid kogumikesse.

