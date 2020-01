Loits läheb tuurile ja ilmumas on mitu uusväljaannet

20. jaanuaril ilmusid Ameerikas legendaarse plaadifirma Nuclear War Now! alt vinüülidel kaks esimest Loitsu albumit ning prantsuse plaadifirma Those Opposed Records annab välja Loitsu kolmest 7” EP materjalist ja kahest laenloost koosneva kogumiku «Furor Aesticus: Prelude to Vere Kutse Kohustab». Taasväljaandeid tuleb Loitsult tuleval aastal veel.