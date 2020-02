Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum sai oma maja tagasi

Hooaja avamisele eelnevalt peab muuseum hoones kõrvaldama auditis välja toodud puudused ja tagama ohutuse, mis on ka peagi sõlmitava ajutise üürilepingu tingimusteks. Nende tingimuste täitmine võimaldab muuseumil hoone ja näitusehooaja avalikkusele avada ning tagab EKKMile täiendava kaheaastase üürilepingu, mille jooksul on nad kohustatud valmis saama hoone renoveerimisprojekti ja garanteerima sellele rahastuse. Alles sealt edasi võib rääkida pikematest perspektiividest.

Praeguseks on EKKM asunud hoone seisukorda parendama ning edasisi eeltöid täpsustama ja kavandama. Selle taustal liigutakse edasi ka hoone renoveerimist puudutavate plaanidega ning ühtlasi valmistatakse ette 2020. aasta esimesi näitusi.

Kuigi EKKMi näitusemaja ametlik hooaja-algus on aprillis, algab meie 2020. aasta näitusetegevus juba 7. veebruaril Brüsselis. Käesoleva aasta esimene näitus on Laura Tootsi kureeritud ning koostöös Beursschouwburgiga valminud Ingel Vaikla isikunäitus «Shapes and Distances», mille kohta leiab täiendavat informatsiooni siit.