Galerii ⟩ Nemad käisid Soome sadomaso-filmi esilinastusel

«Koerad ei kanna pükse» on lugu Juhast (Pekka Strang), kes kaotas õnnetuses oma armastatud naise. Leinast kantuna elab Juha aastaid hiljem endiselt ümbritsevat elu märkamata, kuni juhuse tahtel kohtub ta (S&M) dominaatriks Monaga (Krista Kosonen), kellega kohtumised kujunevad Juhale isemoodi teraapiasessioonideks. «Koerad ei kanna pükse» on šokeeriv ja vägivaldne, võrdväärselt soe ja inimlik. See on lugu leinast ja sellest ülesaamisest, ootamatust hingeravimudelist ja kõige ettearvamatust armastusloost soomlasliku (süsi)musta komöödia kastmes. See on film, mille ootamatu ja paeluv sisu annab võimaluse piiluda inimese tumedaimasse hingemaailma ja mis puudutab vaatajat oma tundliku pildikeele, ettearvamatute loopöörete ning meisterliku näitlejatööga.