FOTOD ⟩ Postimehe kultuuriveduri auhinna pälvis kirjastus Ilmamaa

Jagomägi lisab: «Tänaseks oskame sõnastada selle, mis ka toona oli meie tegutsemise alus, niimoodi: Me usume pühasse kolmainsusesse, st on olemas minevik, tulevik ja olevik; me peame tundma minevikku ja peame tegema olevikus kõik endast sõltuva selleks, et tulevik oleks helgem.»