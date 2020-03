OTSE ⟩ Rupert Sheldrake raamatu «Teadus ja vaimne praktika» esitlus

Rupert Sheldrake väidab oma teoses, et teaduse ja religiooni vastandamine kujutab endast iganenud kaksikjaotust. Autori sõnul on kõikidel religioonidel oma vaimsed harjutused ning viimasel paarikümnel aastal on üha suurem hulk teadlasi hakanud nende vastu huvi tundma.